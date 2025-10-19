Simone Di Pasquale emoziona a Ballando con le Stelle | ‘Ho perso mia madre ma dovevo esserci’

Il ballerino si è esibito poche ore dopo i funerali della madre. Emozione e commozione durante la puntata di sabato 18 ottobre di Ballando con le Stelle su Rai 1. Simone Di Pasquale – storico maestro del programma e quest’anno in gara insieme alla Signora Coriandoli – è andato in scena con un dolore immenso nel cuore: poche ore prima aveva accompagnato sua madre nel suo ultimo viaggio. Una perdita devastante. Un lutto privato. Eppure, Di Pasquale ha scelto di esserci. Ha scelto la pista, ha scelto il lavoro, ha scelto il rispetto per il pubblico e per il suo ruolo. Una decisione che ha emozionato e strappato un lungo applauso in studio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

