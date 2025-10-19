Simona Bortoletto investita e uccisa da un amico | obbligo di dimora per Cristiano Maggetti

Obbligo di dimora per Cristiano Maggetti, l'amico di Simona Bortoletto che alla guida della sua auto investì e uccise la donna di Fiumicino la sera dello scorso 23 settembre. L'uomo è indagato per omicidio stradale.Obbligo di dimora per Cristian MaggettiÈ stato il gip del tribunale di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Esclusiva: la cartomante consultata da Simona Bortoletto. "Avevo notato dei lividi sul suo braccio di Simona". #DentrolaNotizia Vai su Facebook

Simona Bortoletto, fiaccolata per ricordare la donna investita e uccisa a Fiumicino https://ift.tt/WmN57cy - X Vai su X

Simona Bortoletto, obbligo di dimora per l'amico che l'ha investita e uccisa - Il 35enne Cristiano Maggetti è accusato di omicidio stradale, con le aggravanti legate all’uso di alcol e droga alla guida. rainews.it scrive

Omicidio stradale di Simona Bortoletto a Fiumicino, si aggrava la posizione del 35enne: non potrà più uscire di notte - Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa da un'auto mentre camminava per mano con suo figlio, un bimbo di 8 anni: si aggrava la posizione del 35enne ... Come scrive fanpage.it

Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne - (Adnkronos) – Il gip del tribunale di Civitavecchia ha disposto l’obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore notturne per un 35enne italiano, accusato dell’omicidio di Simona Bortoletto: il gra ... msn.com scrive