simili fuggetti e pupino rientrano nel partito democratico

Tarantini Time Quotidiano Federica Simili, già assessore al Comune di Taranto, Cataldo Fuggetti, ex consigliere comunale e Antonio Pupino, già segretario del circolo dem ed ex candidato a sindaco di Ginosa Marina, annunciano il ritorno nel Partito Democratico. Attivi da anni nell’ambito politico, i tre esponenti insieme a un gruppo di ex fuoriusciti dem, dichiarano di voler riprendere un percorso interrotto tempo fa nel partito progressista: «Siamo orgogliosi -hanno detto – di un ritorno a casa che ci rende felici e fieri di poter dare il nostro contributo, portando con noi l’esperienza, la passione per il servizio, la dedizione e l’impegno maturati in questi anni per il bene della comunità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

