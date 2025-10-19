Simeone core ’ngrato l’ex punisce il Napoli

Il risultato che non ci si aspetta: il Toro - prima di ieri peggiore difesa del campionato, con 13 reti subite - non solo tiene la porta imbattuta ma batte anche il Napoli capolista. E lo fa con merito, al termine di una partita combattuta ma giocata con passione e orgoglio: decisivo il gol di Simeone (nella foto contrastato da Juan Jesus) intorno alla mezzora del primo tempo, senza che poi la squadra di Conte riuscisse a raddrizzare il punteggio. In realtà, in pieno recupero sarebbe anche arrivato il gol dell’1-1 segnato da Lang: il Var ha però giustamente convinto Marcenaro ad annullarlo, stante la posizione irregolare dell’olandese nel momento in cui Politano aveva calciato dal limite dell’area colpendo il palo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

