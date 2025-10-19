Silvia Davide e Adele chi sono i figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Silvia, Davide e Adele  sono i tre  figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e hanno due fratelli maggiori,  Martina  e  Stefano, rimasti a vivere negli States insieme alla madre (la prima moglie del conduttore, la psicoterapeuta  Diane Zoeller ). La primogenita è Silvia è nata nel 2003 dopo un anno di relazione tra la Bruganelli e Bonolis. Silvia è nata affetta da cardiopatia e disabilità motoria dopo alcune complicazioni in gravidanza. “La cosa più bella che puoi dare a un figlio è la vita e quando diventi mamma speri di dargli anche la salute”, ha detto la Bruganelli nella sua esperienza a  Ballando con le Stelle, parlando dei figli e in particolare modo della situazione che ha vissuto con la sua Silvia, sottoposta ad un intervento urgente appena nata per una malformazione al cuore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

