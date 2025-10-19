Signorvino apre a Verona in una nuova prestigiosa location

Veronasera.it | 19 ott 2025

Nuova apertura di Signorvino a Verona. Il brand italiano che unisce la passione per il vino all’autentica accoglienza sceglie una cornice d’eccezione per il suo sesto punto vendita in città: la Domus Aurea, affacciata su Piazza delle Erbe, un luogo di straordinario prestigio che rafforza la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

