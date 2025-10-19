Sigma richiama questo prodotto non devi mangiarlo | restituiscilo al supermercato

L’ennesimo prodotto richiamato in questi giorni. La notizia ora è ufficiale, la Sigma richiama e i consumatori sono avvisati. Negli ultimi mesi abbiamo visto di come diversi supermercati – seguendo la scia del Ministero della Salute – hanno deciso di richiamare alimenti che per un motivo o un altro possono diventare nocivi per la nostra. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Sigma richiama questo prodotto, non devi mangiarlo: restituiscilo al supermercato

Supermercati Sigma richiamano mais per popcorn per sospetta presenza di alcaloidi: l’avviso - Il ritiro dal commercio di un lotto di mais per pop corn Sigma è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per una possibile presenza ... Da fanpage.it