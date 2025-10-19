Sigfrido Ranucci | Forse l' avvertimento non era diretto a me

Liberoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campo Ascolano, sul litorale romano, oltre trecento persone si sono riunite davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report, dopo un attentato incendiario che ha distrutto la sua auto e quella della figlia. L’iniziativa, organizzata dalla rete "No Bavaglio", ha visto cittadini, giornalisti, sindaci come Veronica Felici di Pomezia e Aurelio Lo Fazio di Anzio, comitati di quartiere e associazioni esprimere solidarietà. La folla ha gridato: "La scorta di Ranucci siamo noi", in un abbraccio collettivo al giornalista. Ranucci, commosso, ha ringraziato: "Il riconoscimento che mi state mostrando lo voglio estendere a tutta la squadra di Report". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sigfrido ranucci forse l avvertimento non era diretto a me

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci: "Forse l'avvertimento non era diretto a me"

Argomenti simili trattati di recente

sigfrido ranucci forse avvertimentoSigfrido Ranucci, tutte le piste sull'attentato: dagli "avvertimenti" alla bomba. Il giornalista di Report: «Sotto casa un presidio di 400 persone» - Un raid compiuto non da professionisti ma di chi sapeva maneggiare un ordigno, seppure rudimentale, potenzialmente letale. Segnala msn.com

sigfrido ranucci forse avvertimentoAttentato contro Sigfrido Ranucci, si indaga su criminalità locale e ultras - Giovedì sera un ordigno ha semidistrutto le auto del conduttore di Report davanti alla sua villetta a Pomezia. Si legge su tg24.sky.it

sigfrido ranucci forse avvertimentoIl porto di Fiumicino e gli infiltrati in curva: i dossier di Report che scottano - Per Ranucci ci sono tracce che riconducono sempre agli stessi ambiti, forse un avvertimento per un’inchiesta futura che riallaccia vecchi scenari. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Forse Avvertimento