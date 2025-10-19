siena il re del palio ha il suo museo aceto sugli scudi

Siena, 19 ottobre 2025 – Irriverente. Sincero e tranchant a costo di farsi nemici. “La diplomazia è falsità”, il dogma di Andrea Degortes, detto Aceto. Re indiscusso del Palio, 14 vittorie in Piazza del Campo. Record tuttora imbattuto. Un personaggio quando battagliava sul tufo, lo è stato anche dopo accogliendo celebrità nella tenuta ad Asciano nel cuore delle Crete. Comprese star di Hollywood, come Mel Gibson. Ma nella sua proprietà sono stati anche Giuseppe Soffiantini e Silvia Melis, salvi dopo il sequestro. Il grande Luciano Pavarotti. Una vita vissuta sempre al massimo che Aceto ha voluto raccontare in un museo privato, inaugurato ieri nel corso di Asciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

