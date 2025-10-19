Siena il re del Palio ha il suo museo Aceto sugli scudi
Siena, 19 ottobre 2025 – Irriverente. Sincero e tranchant a costo di farsi nemici. “La diplomazia è falsità”, il dogma di Andrea Degortes, detto Aceto. Re indiscusso del Palio, 14 vittorie in Piazza del Campo. Record tuttora imbattuto. Un personaggio quando battagliava sul tufo, lo è stato anche dopo accogliendo celebrità nella tenuta ad Asciano nel cuore delle Crete. Comprese star di Hollywood, come Mel Gibson. Ma nella sua proprietà sono stati anche Giuseppe Soffiantini e Silvia Melis, salvi dopo il sequestro. Il grande Luciano Pavarotti. Una vita vissuta sempre al massimo che Aceto ha voluto raccontare in un museo privato, inaugurato ieri nel corso di Asciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Siena Awards Alla scoperta del magico mondo della fotografia #gazzettadisiena #paliodisiena #siena #palio #comunedisiena #news #foto #sienaawards #fotografia - facebook.com Vai su Facebook
Siena, il re del Palio ha il suo museo. Aceto sugli scudi - Andrea Degortes è il mattatore del Palio con il record di 14 vittorie. Lo riporta lanazione.it
Palio di Siena, stanziati oltre 6mila euro per i servizi veterinari delle previsite - 076 euro per coprire le spese aggiuntive legate ai servizi veterinari delle previsite del Palio. Da radiosienatv.it
Palio di Siena: Decreto Abodi anche i "cavallai" senesi sono con gli allevatori Anacaad per cambiare la regola dei quattro anni - Palio di Siena, il decreto Abodi penalizza i cavalli di quattro anni, gli allevatori e tutta la filiera. Lo riporta radiosienatv.it