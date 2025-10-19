Sicurezza a Lecco Forza Italia | Pattugliamento costante dei vigili urbani in centro e nei quartieri

Alla luce dei recenti e ripetuti episodi di violenza nel centro della nostra città, oltre che di furti nelle abitazioni, Forza Italia, nel condannare ogni atto violento e criminoso, propone un pattugliamento continuo e costante dei vigili urbani sia nel centro città che nei quartieri quale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

