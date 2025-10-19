Siamo tutti ostaggi di Maurizio Ladini

La maglietta della salute è un vezzo che si trascina dietro da quando era apprendista saldatore. Ma adesso non basta più. Un incandescente autunno incombe. Le ribalde sigle concorrenti incendiano. L’agonizzante sinistra continua a boccheggiare. E Maurizio Landini decide di indossare la kefiah. I salari languono? I contratti attendono? Dettagli. Prima la pace, poi il pane. Eventualmente. Mobilitazioni selvagge e scioperi generali contro «il genocidio del governo israeliano», dunque. Il leader della Cgil sembra inarrestabile. L’ennesima mega manifestazione per la Palestina è prevista il 23 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Siamo tutti ostaggi di Maurizio Ladini

