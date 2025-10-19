"Ribadisco i soliti concetti: siamo nuovi per questo tipo di partite". Così ha esordito Alberto Gilardino in conferenza stampa dopo il noioso pareggio contro il Verona. Una partita che il Pisa avrebbe potuto vincere, sì, ma anche perdere. Di certo, l’analisi come al solito è chiara: "L’interpretazione è stata positiva da parte dei ragazzi. I ritmi sono stati un po’ lenti all’inizio, ma è una cosa dovuta all’interpretazione della gara del Verona con palla a noi. Sanno fare questo tipo di calcio". Chiari gli errori per il mister: "Avremmo potuto fare meglio nelle marcature preventive, non siamo riusciti ad accorciare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Siamo nuovi per queste partite"