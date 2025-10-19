Si torna a sparare a Catania colpi d' arma da fuoco in viale Moncada
Diversi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi questa sera a Librino, in prossimità di un edificio di edilizia popolare di viale Moncada. Sul posto è intervenuta la polizia, dopo la segnalazione di presunti spari, che pare abbia trovato conferma dal ritrovamento di diversi bossolo.
