Si torna a sparare a Catania colpi d' arma da fuoco in viale Moncada

Cataniatoday.it | 19 ott 2025

Diversi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi questa sera a Librino, in prossimità di un edificio di edilizia popolare di viale Moncada. Sul posto è intervenuta la polizia, dopo la segnalazione di presunti spari, che pare abbia trovato conferma dal ritrovamento di diversi bossolo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

