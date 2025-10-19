Si toglie la vita a 14 anni a Latina chiuse le ispezioni del Ministero | al via le contestazioni per i docenti

Al via una seconda fase di accertamenti dal Ministero dell'Istruzione: dopo le ispezioni a seguito del suicidio del 14enne a Latina, saranno disposte le contestazioni ai docenti della scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

