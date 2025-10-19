Si stufa per l' attesa al pronto soccorso | spacca i vetri e distrugge tutta la sala

“Un’emergenza è in corso, vi preghiamo di recarsi ordinatamente verso le uscite di sicurezza”. Con un allarme incessante di sottofondo. Questo è quello che hanno sentito per diverso tempo i sanitari e i pazienti del pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia), letteralmente distrutto da un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

In attesa del rancio... (Austria: stufa da campo, gavetta e scatolette di carne in conserva) - facebook.com Vai su Facebook

Si stufa per l'attesa al pronto soccorso: spacca i vetri e distrugge tutta la sala - Questo è quello che hanno sentito per diverso tempo i sanitari e i pazienti del pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia), letteralmente distrutto da un uomo di nazionalità marocchina che ha ... Lo riporta milanotoday.it

Caos Pronto soccorso: «In attesa 21 ore» - La denuncia Il resoconto di un paziente entrato per problemi respiratori alle 22 e uscito alle 19 del giorno dopo ... laprovinciadicomo.it scrive

Per lei l’attesa al pronto soccorso è troppo lunga: urla e caos, denuncia una donna - Piombino, 29 agosto 2025 – Ha dato in escandescenze al pronto soccorso e per questo è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. lanazione.it scrive