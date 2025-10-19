Si scontra con il motocarro del padre e muore | sequestrata la salma di Demetrio Lettieri

E' stata posta sotto sequestro la salma di Demetrio Lettieri, il 29enne di Policastro Bussentino (Santa Marina) morto, ieri pomeriggio, in un incidente stradale avvenuto in contrada Pantano. Il giovane ha perso la vita nello scontro tra la moto che guidava e un motocarro condotto dal padre. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

