Si ribalta con il trattore muore un uomo di 44 anni | tragedia nel podere di famiglia

Foligno, 19 ottobre 2025 – Tragedia nel Folignate dove un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando un terreno agricolo con il trattore. Secondo le prime informazioni la vittima, 44 anni, era alla guida della macchina agricola quando improvvisamente si è ribaltata. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 19 ottobre, in località Liè nel comune di Foligno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni l’uomo lavorava sul terreno di famiglia, quindi non si tratterebbe di incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si ribalta con il trattore, muore un uomo di 44 anni: tragedia nel podere di famiglia

Argomenti simili trattati di recente

INCIDENTE IN A1 E TRATTORE RIBALTATO: DOPPIO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ? Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti per due distinti incidenti sul territorio provinciale. https://www.sr7 - facebook.com Vai su Facebook

Gardone, si ribalta col trattore e la gamba rimane schiacciata - X Vai su X

Si ribalta con il trattore, muore un uomo di 42 anni: tragedia nel podere di famiglia - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso. Si legge su msn.com

Il trattore si ribalta e lui muore schiacciato: «Aveva 81 anni, stava lavorando i campi» - Un uomo di 81 anni è morto in seguito al ribaltamento di un trattore con cui stava lavorando in un terreno agricolo nella zona di Foligno. leggo.it scrive

Foligno, si ribalta col trattore e muore a 44 anni - Un uomo di 44 anni è morto domenica a Liè, nel comune di Foligno, dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava in un terreno agricolo. Segnala umbria24.it