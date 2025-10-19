Si ribalta con il trattore muore un uomo di 44 anni | tragedia nel podere di famiglia

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Foligno, 19 ottobre 2025 – Tragedia nel Folignate dove un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando un terreno agricolo con il trattore. Secondo le prime informazioni la vittima, 44 anni, era alla guida della macchina agricola quando improvvisamente si è ribaltata. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 19 ottobre, in località Liè nel comune di Foligno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni l’uomo lavorava sul terreno di famiglia, quindi non si tratterebbe di incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

si ribalta con il trattore muore un uomo di 44 anni tragedia nel podere di famiglia

© Lanazione.it - Si ribalta con il trattore, muore un uomo di 44 anni: tragedia nel podere di famiglia

Argomenti simili trattati di recente

ribalta trattore muore uomoSi ribalta con il trattore, muore un uomo di 42 anni: tragedia nel podere di famiglia - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso. Si legge su msn.com

ribalta trattore muore uomoIl trattore si ribalta e lui muore schiacciato: «Aveva 81 anni, stava lavorando i campi» - Un uomo di 81 anni è morto in seguito al ribaltamento di un trattore con cui stava lavorando in un terreno agricolo nella zona di Foligno. leggo.it scrive

ribalta trattore muore uomoFoligno, si ribalta col trattore e muore a 44 anni - Un uomo di 44 anni è morto domenica a Liè, nel comune di Foligno, dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava in un terreno agricolo. Segnala umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Ribalta Trattore Muore Uomo