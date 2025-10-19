Si ribalta con il trattore mentre lavora nel campo | morto un 44enne

Una squadra dei Vigili del fuoco di Foligno è intervenuta in località Liè, nel comune di Foligno, intorno alle 13.30 di oggi per un incidente in un terreno agricolo e per soccorso a persona.Un uomo di 44 anni che stava lavorando in un appezzamento agricolo si è, infatti, ribaltato con il proprio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

