Si inaugura il frantoio per le olive valtellinesi | trasferte sul Lario addio
Sondrio – C’era una volta la Valtellina dei vigneti e dei meleti. Negli anni si sono poi fatti largo anche i kiwi e maggior fortuna stanno avendo i piccoli frutti. Dalla fine del secolo scorso si è avviato però un filone che, a testimonianza di come e quanto quello che pareva un esperimento abbia preso piede, esattamente da domani potrà contare in loco, presso la Fondazione Fojanini di Sondrio, di ciò che ancora mancava per parlare di un olio totalmente made in Valtellina: il frantoio. Stop dunque alle trasferte fuori provincia – per lo più a Bellano, ma anche sul lago d’Iseo e di Garda e nella Bergamasca - per la molitura: semplici hobbisti e olivicoltori veri e propri d’ora in poi potranno approfittare dell’impianto “di casa”, situato presso la sede della Fondazione sita in via Valeriana 32. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
