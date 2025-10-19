Come si decidono i nomi di strade, piazze, aree verdi? L’ultima parola è della giunta comunale. Che però si avvale normalmente del parere di una consulta toponomastica cittadina. A questa si è rivolto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha avanzato la proposta di intitolare un luogo pubblico a Sergio Ramelli. Il sindaco Gian Luca Zattini trarrà poi le conclusioni del lavoro degli esperti che si riuniranno il 24 ottobre, per la prima volta nella legislatura iniziata nell’estate 2024. Non ci saranno, in questo caso, passaggi in consiglio comunale. I componenti della consulta toponomastica vengono nominati a ogni nuova consiliatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si decide il 24 ottobre. Consulta, avanti solo i nomi all'unanimità. Ma qui pare impossibile