P er chi volesse rifarsi gli occhi con le bellezze della Sicilia, fare due risate con il duo Piccionello-Lamanna e scoprire quali nuovi percorsi prenderanno i personaggi creati dallo scrittore Gaetano Savatteri, stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Màkari 4, la serie con Claudio Gioè e Ester Pantano. Leggi anche › "Màkari": la recensione di Aldo Grasso della fiction con Claudio Gioè Diverse le novità. Suleima parte per Malta, è il lavoro a chiamare. Saverio, invece, se la dovrà giostrare tra nuovi casi di omicidi da risolvere, il ritorno di Michela, scossa da un affare di cuore, e una figlia che non sapeva di avere.

© Iodonna.it - Si chiama Arianna, ha 14 anni, ama la musica metal e trascorrerà tre mesi con il padre a Màkari. Come andrà?