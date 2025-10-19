Si celebra il pollo del Valdarno In centro stand col piatto tipico
Montevarchi celebra oggi il pollo del Valdarno, tipicità cittadina da decenni. La festa, in programma dalle 10 alle 21 nel centro storico, propone un cartellone variegato di eventi per conoscere il prodotto che fin dagli anni ‘50 era considerato uno degli elementi trainanti dell’economia non solo agricola. Una storia che potrà essere scoperta anche dai più giovani ammirando la carrellata di immagini d’epoca raccolte ed esposte dall’associazione Fotoamatori Francesco Mochi nel chiostro di Cennano. Raccontano i mercati di inizio e metà ‘900, nell’allora sede di piazza Garibaldi, con le varie mostre – mercato e arrostate allestite a partire dal 1959 e proseguite sempre con successo in diverse altre piazze cittadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
