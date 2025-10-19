"Rosencrantz e Guildenstern sono morti" è lo spettacolo di Tom Stoppard che alle ore 21:15 di martedì alza il sipario della stagione di prosa 2025-2026 del teatro di Porto San Giorgio. Lo spettacolo viene descritto come giocoso, dinamico, dal sapore del teatro di strada, popolare, nel senso più shakespeariano del termine, espressione di un teatro stratificato che emoziona e parla a tutti. Un inizio di stagione con il botto in considerazione della fama di successi ottenuti dalle rappresentazioni e dagli attori in scena, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nelle vesti rispettivamente di Rosencrantz e Guildenstern. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si alza il sipario sulla stagione di prosa