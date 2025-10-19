Si alza il sipario sulla stagione di prosa
"Rosencrantz e Guildenstern sono morti" è lo spettacolo di Tom Stoppard che alle ore 21:15 di martedì alza il sipario della stagione di prosa 2025-2026 del teatro di Porto San Giorgio. Lo spettacolo viene descritto come giocoso, dinamico, dal sapore del teatro di strada, popolare, nel senso più shakespeariano del termine, espressione di un teatro stratificato che emoziona e parla a tutti. Un inizio di stagione con il botto in considerazione della fama di successi ottenuti dalle rappresentazioni e dagli attori in scena, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nelle vesti rispettivamente di Rosencrantz e Guildenstern. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si alza il sipario sulla terza domenica della 40esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato - facebook.com Vai su Facebook
Martedì #28ottobre si alza il sipario sulla nuova Stagione di Concerti del #TeatroToniolo. Il primo appuntamento è con #EnricoDindo e la sua grande scuola. Biglietti già in vendita su Vivaticket per tutti i concerti ? https://comune.venezia.it/content/stagione-con - X Vai su X
Prosa, musica e danza, 120 appuntamenti per la stagione Cedac - Si alza il sipario sulla Stagione 2025/26 del Cedac Sardegna al Teatro Massimo di Cagliari, con incursioni anche al TsE di Is Mirrionis e al Jazzino per il Jazz Club Network: oltre 120 appuntamenti tr ... Riporta ansa.it
Si alza il sipario sulla stagione teatrale "rivoluzionaria" del Cinema Teatro Astra - rivoluzionaria”, in totale sette spettacoli di prosa cui si aggiunge, con tre appuntamenti domenicali, la programmazione dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Da riminitoday.it
“7 spose per 7 fratelli” apre in grande stile la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Scrive ilnuovoterraglio.it