Short track l’Italia chiude una tappa difficile a Montreal con il podio della staffetta maschile
Proprio all’ultima gara l’Italia riesce a festeggiare il podio nella seconda tappa del World Tour a Montreal. La staffetta maschile si conferma nuovamente al terzo posto proprio come la scorsa settimana. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini conclude alle spalle dei padroni di casa del Canada, che festeggiano la vittoria, e dell’Olanda seconda, mentre al quarto posto concludono gli Stati Uniti. William Dandjinou completa la tripletta e, dopo i trionfi nei 500 e 1500, piazza il successo anche nei 1000 metri. Una doppietta canadese, visto che al secondo posto si piazza Steven Dubois, mentre terzo è il sudcoreano Hwang Daeheon. 🔗 Leggi su Oasport.it
