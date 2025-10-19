Sharenting | cosa rischiano i bambini quando la loro vita finisce online I suggerimenti del Garante per la privacy ai genitori
Capita spesso che genitori e familiari decidano di condividere sui social momenti della crescita dei propri figli: fotografie, video, persino ecografie. Il fenomeno ha un nome preciso: sharenting, una fusione dei termini inglesi share e parenting, che sintetizza il comportamento di chi pubblica abitualmente contenuti riferiti alla vita dei figli.
