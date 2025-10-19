Sfida tra pizzaioli in centro a Chieti
Una dozzina tra i migliori pizzaioli abruzzesi daranno vita lunedì a Chieti alla tappa di "Pizza in Tour" nei locali del pluripremiato artista del forno Emiliano Di Ciano. L'inizio è alle ore 13; la giuria presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi e dal sindaco Diego Ferrara e composta da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
