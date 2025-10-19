Sfida l' Ue e tratta con noi Meloni conquista Trump | il nuovo elogio sui dazi

Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del presidente del Consiglio italiano sulla scena internazionale. "Giorgia Meloni sfida l'Unione europea e punta a un accordo commerciale diretto con Trump. Ottima mossa, Meloni. E' una scelta intelligente", si legge nel post, corredato da un video di 21 secondi. Il presidente Usa ha ripostato un tweet di un'utente identificata come LynneP in cui la premier viene lodata per aver cercato un'intesa commerciale bilaterale direttamente con l'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Sfida l'Ue e tratta con noi”. Meloni conquista Trump: il nuovo elogio sui dazi

News recenti che potrebbero piacerti

I giocatori hanno finalmente varcato la soglia di ingresso e, proprio come succede nei migliori eventi, appena arrivati vengono travolti dall’energia che circola lì dentro ? Si tratta di una sfida a tema cosplayler: in palio ci sono un milione di gemme. SI PARTE - facebook.com Vai su Facebook

#EmpoliMonza Un solo ex nella sfida tra Empoli e Monza: si tratta di Franco Carboni, oggi in azzurro, a Monza da gennaio 2023 al gennaio successivo, giocando in totale 3 gare - X Vai su X

Dazi, Meloni e il nuovo elogio di Trump: “Sfida l'Ue e tratta con noi, ottima mossa” - Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del ... Da iltempo.it

Dazi, Trump elogia Meloni: “Sfida l’Ue, punta a un accordo diretto con gli Usa. Ottima mossa” - Il presidente Usa pubblica su Truth un post e un video in cui celebra la premier italiana per l’iniziativa di cercare un’intesa bilaterale: “Ottima ... Si legge su affaritaliani.it

Il fattore Gentiloni scuote il centrosinistra: «Siamo credibili per la sfida a Meloni?» - Si fa ascoltare un po’ da tutti, di qua e al di là dell’oceano, anche perché, rara avis, parla l’inglese, il francese e il tedesco. Come scrive roma.corriere.it