sfida da 10 e lode a scuola di gol con nico paz e yildiz

Indossano la maglia più iconica che ci sia: la 10, ovvero il numero che identifica il talento vero. E oggi saranno uno contro l’altro: Nico Paz sarà la punta di diamante del Como, Kenan Yildiz il faro della Juventus. La loro sarà una sfida nella sfida: piedi magici e testa che, a dispetto dell’età, li rende già unici: l’argentino è un classe 2004, il turco è un anno più giovane. Il primo, nelle 6 giornate di campionato, ha messo a segno 3 reti piazzando altrettanti assist: il secondo, aggiungendo anche 2 incontri di Champions, vanta 2 gol e 4 passaggi vincenti. Sulla carta, ci sarà di che divertirsi: entrambi vedono benissimo la porta avversaria, hanno l’arroganza calcistica per cercarla spesso e volentieri e sono tutt’altro che egoisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

