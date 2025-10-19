Settore funebre 7.050 imprese | più addetti e servizi su misura

L'economia del commiato sta vivendo una fase di assestamento e rilancio. Al 30 giugno 2025 le imprese funebri attive sono 7.050, il 4,9% in più rispetto al 2019. Crescono struttura e competenze, cambiano i territori, aumentano gli addetti. Numeri che raccontano un comparto in trasformazione, capace di rispondere a nuove esigenze e sensibilità collettive.

