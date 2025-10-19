Settimana di controlli straordinari dei Carabinieri di Modena | 21 denunce e sequestri di droga

Modenatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno condotto una serie di operazioni di polizia giudiziaria e controlli del territorio, impegnando le Compagnie di Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano.L’obiettivo è stato duplice: da un lato prevenire e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

settimana controlli straordinari carabinieriGioia del Colle (BA), controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto e diverse denunce - Controlli straordinari dei Carabinieri a Gioia del Colle e Casamassima: un arresto e tre segnalazioni per droga. Scrive trmtv.it

settimana controlli straordinari carabinieriPozzuoli e Bacoli: controlli straordinari dei Carabinieri. Arresti, denunce e sequestri nel fine settimana - Due 40enni, un uomo e una donna, sono stati segnalati per disturbo della quiete pubblica: con rumori e schiamazzi notturni arrecavano fastidio al vicinato ... Riporta ilgazzettinovesuviano.com

Controlli straordinari dei Carabinieri nel Mantovano: denunce, sanzioni e un arresto - Castiglione delle Stiviere – Fine settimana di controlli intensificati per i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, impegnati in un ... Scrive vocedimantova.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Controlli Straordinari Carabinieri