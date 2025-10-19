Sette nuovi santi

C'è Bartolo Longo, il fondatore del Santuario di Pompei, che si era allontanato dalla fede cattolica ed era finito a frequentare sette sataniche, per poi convertirsi e tornare apostolo della Madonna del Rosario. Ci sono martiri come l'arcivescovo armeno Ignazio Choukrallah Maloyàn che rifiutò di convertirsi all'islam e il catechista Peter To Rot, primo santo della Papua Nuova Guinea, che difendeva l'indissolubilità del matrimonio. Ci sono le suore evangelizzatrici e missionarie: Maria Troncatti, salesiana italiana che dedicò la vita ai poveri dell'Ecuador, Vincenza Maria Poloni, che creò l'istituto delle sorelle della Misericordia di Verona e la venezuelana Maria Carmen Rendiles Martinez, fondatrice della congregazione delle Serve di Gesù. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sette nuovi santi

