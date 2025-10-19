Sette nuovi santi proclamati dal Papa | tra loro Bartolo Longo e il primo della Papua Nuova Guinea
La cerimonia a San Pietro ha visto l'iscrizione di sette nuovi santi nell’albo della Chiesa. Oltre a tre italiani, anche i primi santi di Venezuela e Papua Nuova Guinea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#PapaLeoneXIV Domani messa in piazza San Pietro il Pontefice proclama sette nuovi santi - X Vai su X
Il Vaticano ha svelato i ritratti ufficiali dei sette nuovi santi che Papa Leone XIV canonizzerà questa domenica, 19 ottobre: Ignazio Choukrallah Maloyan, Pietro To Rot, Vincenza Maria Poloni, María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, María Troncatti, José G Vai su Facebook
LeoneXIV proclama sette nuovi santi, tra loro “il medico dei poveri” venezuelano e san Bartolo Longo - presiederà la celebrazione eucaristica con il rito di canonizzazione di sette beati che arrivano da Contin ... Si legge su msn.com
Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono ... Segnala tg24.sky.it
Il Papa a San Pietro, oggi proclama sette santi - Papa Leone è arrivato a Piazza San Pietro per la messa nel corso della quale proclamerà sette nuovi santi. Da ansa.it