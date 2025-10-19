Sette nuovi santi proclamati dal Papa | tra loro Bartolo Longo e il primo della Papua Nuova Guinea

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia a San Pietro ha visto l'iscrizione di sette nuovi santi nell’albo della Chiesa. Oltre a tre italiani, anche i primi santi di Venezuela e Papua Nuova Guinea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sette nuovi santi proclamati dal papa tra loro bartolo longo e il primo della papua nuova guinea

© Tgcom24.mediaset.it - Sette nuovi santi proclamati dal Papa: tra loro Bartolo Longo e il primo della Papua Nuova Guinea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sette nuovi santi proclamatiLeoneXIV proclama sette nuovi santi, tra loro “il medico dei poveri” venezuelano e san Bartolo Longo - presiederà la celebrazione eucaristica con il rito di canonizzazione di sette beati che arrivano da Contin ... Si legge su msn.com

sette nuovi santi proclamatiPapa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono ... Segnala tg24.sky.it

sette nuovi santi proclamatiIl Papa a San Pietro, oggi proclama sette santi - Papa Leone è arrivato a Piazza San Pietro per la messa nel corso della quale proclamerà sette nuovi santi. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sette Nuovi Santi Proclamati