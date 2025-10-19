Serie D Milan Futuro-Caldiero Terme | segui con noi la partita in diretta | LIVE NEWS

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Caldiero Terme valido per l'ottava giornata di Serie D 202526: ecco il nostro LIVE testuale!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie d milan futuro caldiero terme segui con noi la partita in diretta live news

© Pianetamilan.it - Serie D, Milan Futuro-Caldiero Terme: segui con noi la partita in diretta | LIVE NEWS

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie d milan futuroSerie D, Milan Futuro-Caldiero Terme: le formazioni ufficiali - 00 allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno. Secondo milannews.it

serie d milan futuroLe formazioni ufficiali di Milan Futuro-Caldierno Terme - Caldiero Terme, sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie D, Girone B. Da milannews.it

serie d milan futuroMilan Futuro-Caldiero: diretta live e risultato in tempo reale - Caldiero Terme di Domenica 19 Ottobre 2025: formazioni e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Serie D Milan Futuro