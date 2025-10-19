Serie D - Girone E Tau contro la bestia nera

Contro la "bestia nera". Almeno nelle gare disputate, come oggi, ad Altopascio, il Seravezza, in serie "D", ha espugnato il "Comunale" di via Rosselli due volte. Tau battuto 2-1 nella stagione 2022-2023 e per 1-0 in quella seguente. Nel passato campionato, invece, i due club non si sono affrontati, poiché in gironi diversi. Ancora amaranto incerottati. Anzi, alle assenze per infortunio dei vari Viano, Pietro Carcani, Bachini, Barsotti, si aggiunge anche Soumah, squalificato dopo l’espulsione di Grosseto. Potrebbero giocare: Cabella fra i pali; Chiti, Nunziati, Meucci e Iezzi in difesa; con Manetti, Carli, Lombardo, Nottoli e Bouah in mezzo e con Tommaso Carcani unica punta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Tau contro la "bestia nera"

Scopri altri approfondimenti

#InfoTicket 8a Giornata | Serie D - Girone H Virtus Francavilla ? 19 Ottobre 2025 ? "." | Gravina in Puglia(Ba) ore 15.30 : - Uomo: 14€ + diritti - Ridotti donne/ under 12-16: 7€ + diritti - Under 12: gratis con docum - facebook.com Vai su Facebook

Serie D: Tau derby con il Seravezza, Ghiviborgo e Camaiore in cerca di punti preziosi - Domenica intensa nel girone E di Serie D: Tau Altopascio sfida il Seravezza Pozzi, Ghiviborgo va a Follonica e il Camaiore ospita il Montevarchi in uno scontro salvezza. Secondo noitv.it

Serie "D» - girone "E»: il punto. Tau: un altro derby in emergenza - Seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dove gli amaranto non segnano da 315’, dall’autorete che dette loro il successo a ... Scrive lanazione.it

Serie D girone E, 6ª giornata: in testa il trio Siena-Tau-Grosseto. Risale il Prato. - Si è appena conclusa la 6ª giornata del girone E di Serie D e in testa alla classifica ci sono tre squadre a 13 punti: Siena, Tau Altopascio e Grosseto. Secondo grossetosport.com