Serie D Ancona-Unipomezia 1-0 | subito Kouko su rigore dorici in vantaggio - LA DIRETTA
Fallo di mano del capitano ospite Binaco dentro l'area in prossimità del vertice destro a fermare una combinazione tra Meola e Zini. L'attaccante biancorosso va sul dischetto e sigla il quarto gol stagionale portando i dorici in vantaggioMinuto 5: KOUKO SPIAZZA GARITI! ANCONA-UNIPOMEZIA 1-0Minuto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Seconda giornata, girone B serie C femminile, Lab Ancona Team Volley - RSV GREEN MOTORS REFRIGERANTI: scendiamo in campo così Vai su Facebook
#serie d, #settima giornata: spiccano Chieti-Ancona e Maceratese L'Aquila. Vigor con il Notaresco, derby Castelfidardo-Atletico Ascoli - X Vai su X
Ancona-Unipomezia: diretta live e risultato in tempo reale - Unipomezia di Domenica 19 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net
Unipomezia, Morelli: “Sappiamo di poter essere al livello delle migliori” - La trasferta in casa dell' Ancona di domenica, valevole per l'ottava giornata ... Segnala gazzettaregionale.it
Ancona, ecco arrivare UniPomezia. Dorici con un occhio all’Ostiamare - Fondamentali i tre punti per non perdere il treno della capolista. Da ilrestodelcarlino.it