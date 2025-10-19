Serie D Ancona-Unipomezia 0-0 | dorici al Del Conero per tornare al successo - LA DIRETTA
MINUTO 1: CALCIO D'INIZIOLe formazioni ufficiali:ANCONA - UNIPOMEZIAANCONA: Salvati, Rovinelli, Bonaccorsi, Zini, Cericola, Gerbaudo, Meola, Gelonese, De Luca, Calisto, Kouko. All. MauriziIn panchina: Mengucci, Ceccarelli, Pecci, Gubellini, Petito, Sparandeo, Proromo, Attasi, MateseUNIPOMEZIA. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Seconda giornata, girone B serie C femminile, Lab Ancona Team Volley - RSV GREEN MOTORS REFRIGERANTI: scendiamo in campo così - facebook.com Vai su Facebook
#serie d, #settima giornata: spiccano Chieti-Ancona e Maceratese L'Aquila. Vigor con il Notaresco, derby Castelfidardo-Atletico Ascoli - X Vai su X
Ancona-Unipomezia: diretta live e risultato in tempo reale - Unipomezia di Domenica 19 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Unipomezia, Morelli: “Sappiamo di poter essere al livello delle migliori” - La trasferta in casa dell' Ancona di domenica, valevole per l'ottava giornata ... Da gazzettaregionale.it
Ancona, ecco arrivare UniPomezia. Dorici con un occhio all’Ostiamare - Fondamentali i tre punti per non perdere il treno della capolista. Si legge su ilrestodelcarlino.it