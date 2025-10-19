Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C - Girone E Serie D - Girone E Eccellenza - Girone B. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Lega Nazionale Dilettanti Serie D, il 12 ottobre in campo per la settima giornata Grosseto-Tau Altopascio (Girone E) in diretta streaming alle ore 15 su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND. Coppa Italia, il programma dei sedicesimi. Roma, 10 ottobre 2025 – Niente - facebook.com Vai su Facebook

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 10^ giornata (oggi domenica 19 ottobre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi, domenica 19 ottobre 2025, delle partite della 10^ giornata in programma. Riporta ilsussidiario.net

Risultati Serie C, classifiche/ Colpo esterno del Giugliano! Diretta gol live score (oggi 18 ottobre 2025) - Risultati Serie C, classifiche: il campionato di terza divisione vive oggi, sabato 18 ottobre, dieci partite che coinvolgono tutti i gironi. Secondo ilsussidiario.net

Risultati Serie C 9ª Giornata: colpo a Cava, il Trapani rialza la testa! Sconfitte Cosenza e Siracusa | CLASSIFICA - Dopo 4 giornate passate senza vittorie, con 3 punti frutto di 3 pareggi e una sola sconfitta, il Trapani rialza la testa e torna alla vittoria. strettoweb.com scrive