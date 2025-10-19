SERIE C Benevento-Potenza | la diretta testuale
Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (19) e Potenza (13) si affrontano al “Ciro Vigorito” nella decima giornata di campionato. Per i giallorossi si tratta del secondo match casalingo consecutivo dopo il rotondo 4-0 al Team Altamura. Sanniti a -3 dalla vetta dove c’è la Salernitana (22), impegnata oggi nella difficile trasferta di Catania (18). Tabellino Benevento-Potenza (ore 14:30) Benevento (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Romano, Ricci, Sena, Rillo, Viscardi, Talia, Mehic, Tsingaras, Carfora, Cantisani, Della Morte, Mignani, Tumminello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
È arrivato il momento! Inizia domani il nostro cammino nel Campionato di Serie B. Un grande in bocca al lupo alla Prima Squadra per questo esordio: forza ragazzi, date tutto in campo! #ForzaRugbyBenevento#Rugby #SerieB #Esordio - facebook.com Vai su Facebook
Benevento - Altamura #CurvaSud #ultras #Benevento Serie C (12.10.25) - X Vai su X
Diretta Benevento Potenza/ Streaming video tv: obiettivi ambiziosi (Serie C, oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Benevento Potenza streaming video tv, oggi 19 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net scrive
Benevento-Potenza: diretta live e risultato in tempo reale - Potenza di Domenica 19 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Benevento-Potenza, le ultime: Auteri blinda la mediana - In quello che si prefigura come un turno potenzialmente favorevole, per via dello scontro diretto tra Catania (18 punti) e Salernitana (22 punti), ovvero terza contro prima, il Benevento, che ... ilmattino.it scrive