La vittoria di Piacenza è stata una boccata di ossigeno, per tornare a respirare e magari scalare la classifica La T Tecnica Gema Montecatini ha però bisogno di trovare continuità di rendimento e quale migliore occasione per rinsaldare alcune certezze della sfida contro una formazione ostica ed esperta della categoria come la Rucker San Vendemiano, ospite dei "leoni" termali questo pomeriggio alle 18. Nel secondo match settimanale al PalaCarrara, dopo quello "sporco" della passata domenica che ha visto prevalere Treviglio, D’Alessandro e compagni se la vedranno contro una squadra che al netto dell’avvio incerto (2 vinte e 3 perse il record bianconero) non può in alcun modo essere sottovalutata, tanto è elevato il tasso tecnico del collettivo allenato da coach Daniele Aniello, soprattutto sugli esterni: il play Tassinari, anima della Rucker, il comunitario Cebasek, ex compagno nientemeno che di Luka Doncic nella nazionale slovena, oltre alle guardie Murri, Morici e Picarelli (nazionale svizzero) sono giocatori potenzialmente mortiferi e in grado di accendersi in qualsiasi momento se viene loro concesso spazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale. La T Gema ospita San Vendemiano. Andreazza a caccia di continuità