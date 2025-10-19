Serie B Nazionale La T Gema ospita San Vendemiano Andreazza a caccia di continuità
La vittoria di Piacenza è stata una boccata di ossigeno, per tornare a respirare e magari scalare la classifica La T Tecnica Gema Montecatini ha però bisogno di trovare continuità di rendimento e quale migliore occasione per rinsaldare alcune certezze della sfida contro una formazione ostica ed esperta della categoria come la Rucker San Vendemiano, ospite dei "leoni" termali questo pomeriggio alle 18. Nel secondo match settimanale al PalaCarrara, dopo quello "sporco" della passata domenica che ha visto prevalere Treviglio, D’Alessandro e compagni se la vedranno contro una squadra che al netto dell’avvio incerto (2 vinte e 3 perse il record bianconero) non può in alcun modo essere sottovalutata, tanto è elevato il tasso tecnico del collettivo allenato da coach Daniele Aniello, soprattutto sugli esterni: il play Tassinari, anima della Rucker, il comunitario Cebasek, ex compagno nientemeno che di Luka Doncic nella nazionale slovena, oltre alle guardie Murri, Morici e Picarelli (nazionale svizzero) sono giocatori potenzialmente mortiferi e in grado di accendersi in qualsiasi momento se viene loro concesso spazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 - GIRONE L - 2^ GIORNATA - FARMITALIA VOLLEY VALLEY - BRICOCITY AC2 NEGRONI VOLLEY 1 - 3 (21/25 - 18/25 - 25/19 - 14/25). Pronto riscatto della Bricocity AC2 Negroni Volley nel secondo turno del Campiona - facebook.com Vai su Facebook
Festeggia con gol la convocazione in nazionale! ? Cambiaghi sblocca #BolognaPisa 1-0. - X Vai su X
National Serie B. T Gema hosts San Vendemiano. Andreazza seeks consistency. - La vittoria di Piacenza è stata una boccata di ossigeno, per tornare a respirare e magari scalare la classifica La T Tecnica Gema Montecatini ha però bisogno di trovare continuità di rendimento e qual ... Scrive sport.quotidiano.net
Serie B - T Tecnica Montecatini attende la TAV Treviglio a Pistoia - Quarta sfida in serie B Nazionale per Pallacanestro Montecatini che riceve la visita di Treviglio, una delle tre squadre ancora imbattute in campionato (assieme a Piacenza e Legnano) domenica ... Si legge su pianetabasket.com
La T Gema opaca. Scarsa continuità. Difesa disattenta - La sorpresa della terza giornata di campionato in Serie B Nazionale la regala La T Tecnica Gema Montecatini, ed ... Lo riporta lanazione.it