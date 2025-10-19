Serie A vittoria in rimonta del Milan sulla Fiorentina | 513 giorni dopo i rossoneri tornano al primo posto in classifica

Inter News 24 Serie A, vittoria importantissima del Milan che sale primo in classifica grazie alla vittoria a San Siro contro la Fiorentina. Dopo 513 giorni di attesa, il Milan torna da solo al comando della Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha battuto la Fiorentina di Stefano Pioli a San Siro con il punteggio di 2-1, grazie a una doppietta di Rafael Leao, decisivo con la sua miglior prestazione stagionale. Rimonta firmata Leao. I rossoneri erano passati in svantaggio nel primo tempo per effetto del gol dell’ex Inter, Robin Gosens, oggi in forza alla Fiorentina. Una rete che sembrava poter indirizzare la partita, viste le difficoltà mostrate dal Milan nei primi 45 minuti, poco lucido nella costruzione e impreciso sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

