Serie A oggi Atalanta-Lazio – Il big match in diretta

Periodicodaily.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 19 ottobre, alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta ospita la Lazio nella settima giornata di campionato. La squadra di Juric è reduce dal pareggio interno contro il Como per 1-1 ed è sesta con 10 punti. Quella di Sarri ha pareggiato 3-3 nell'ultimo turno contro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

serie oggi atalanta lazioAtalanta-Lazio: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro - Al Gewiss Stadium va in scena una delle sfide più interessanti della settima giornata di Serie A tra Atalanta e Lazio. Riporta ilmessaggero.it

serie oggi atalanta lazioDiretta Atalanta Lazio/ Streaming video tv: per aumentare il ritmo! (Serie A, oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Atalanta Lazio streaming video tv: sfida tra due squadre con ambizioni europee, che vogliono aumentare i giri del motore in Serie A. Si legge su ilsussidiario.net

serie oggi atalanta lazioQuando si gioca Atalanta - Lazio? - Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Oggi Atalanta Lazio