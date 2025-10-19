serie a milano fatica ma passa 76 72 a sassari

Milano, 19 ottobre 2025 – Viene ripagata con i due punti in più in classifica la fatica dell’ Olimpia Milano che suda 40 minuti, ma alla fine espugna Sassari per 72-76. Ora, dopo la quarta trasferta nel giro di otto giorni programmata da un calendario infernale, sembrerà incredibile ai milanesi poter passare qualche giorno consecutivo nella palestra del Forum per allenarsi in vista della sfida con Valencia. A Sassari l’Armani patisce tutta la stanchezz a di una settimana “on the road” e la voglia di provare a vincere della squadra di coach Bulleri che invece rimane ancora a secco di vittorie. Dall’altra parte, il team allenato da Messina mette in campo i valori dei suoi campioni nel finale con Guduric che spariglia la partita (5 dei suoi 7 punti sono arrivati nei minuti finali) e Booker che è dominante con 19 punti (78 ai liberi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

