Serie A il palo salva la Lazio | è 0-0 a Bergamo con l’Atalanta

Ennesimo pareggio senza reti di questa settima giornata di Serie A. Alla New Balance Arena di Bergamo, il match tra Atalanta e Lazio termina con il risultato di 0-0, il quarto di questo turno. Dopo un primo tempo da ritmi alti ma con poche occasioni, è la squadra di casa a sfiorare il gol più volte nella ripresa, colpendo anche un palo con Zappacosta all’81’. La squadra di Juric sale così a 11 punti in ottava posizione in classifica, mentre i biancocelesti raggiungono quota 8 al dodicesimo posto. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, il palo salva la Lazio: è 0-0 a Bergamo con l’Atalanta

