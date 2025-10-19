Serie A il Milan ribalta la Fiorentina | doppietta di Leao e primo posto in solitaria
A San Siro i rossoneri, privi di diversi titolari, vincono 2-1 in rimonta grazie a una doppietta di Leao, che interrompe il digiuno casalingo e firma il rigore decisivo. Viola avanti con Gosens ma ultimi in classifica insieme a Genoa e Pisa. Il Milan soffre ma conquista tre punti fondamentali a San Siro. Contro la Fiorentina, i rossoneri vincono 2-1 in rimonta e volano da soli in vetta alla classifica di Serie A con 16 punti, staccando le rivali. Decisivo Rafael Leao, autore di una doppietta che ribalta il vantaggio viola firmato da Robin Gosens. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
