serie a il bologna vince a cagliari 0 0 tra genoa e parma

Nella settima giornata di Serie A, il lunch match tra Como e Juventus, terminato 2-0, aveva aperto il programma di questa domenica 19 ottobre. Alle ore 15 le due sfide andate in scena sono state Cagliari-Bologna e Genoa-Parma: all’ Unipol Domus gli ospiti si sono imposti per 2-0 sulla formazione di Pisacane, mentre al Ferraris non si è andato oltre lo 0-0. Cagliari-Bologna, 0-2 firmato Holm-Orsolini. La sfida tra Cagliari e Bologna viene decisa con un gol per tempo. Poco dopo la mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva la rete dell’1-0 per la formazione di Italiano con Holm, che è bravo ad avventarsi sul pallone dopo la sponda di Odgaard. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

