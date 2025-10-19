Serie A il Bologna sbanca Cagliari con Holm e Orsolini Genoa sprecone solo 0-0 con il Parma

Settimo turno di campionato: gli emiliani vincono 2-0 in trasferta con una prova solida e salgono a 13 punti. A Marassi i rossoblù falliscono un rigore al 97’ con Cornet e non vanno oltre il pari contro i ducali in dieci uomini. Il Bologna torna a vincere nella settima giornata di Serie A: netto 2-0 sul campo del Cagliari, grazie alle reti di Holm e Orsolini, che regalano tre punti preziosi agli uomini di Italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it