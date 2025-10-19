Serie A il Bologna espugna il campo del Cagliari E tra Genoa-Parma è 0 a 0
CAGLIARI-BOLOGNA Un gol per tempo di Holm e Orsolini consentono al Bologna di espugnare il campo del Cagliari per 2-0, in una gara valida per la 7a giornata di Serie A. Il gol di Holm al 31'. Tre punti pesanti per i rossoblù emiliani, che agganciano momentaneamente a quota 13 punti il Milan al quarto posto scavalcando Como e Juventus. Secondo ko nelle ultime tre partite, invece, per i sardi che rischiano di scivolare in zona retrocessione. Nel primo tempo al Cagliari viene annullato un gol in avvio con Felici, per un fuorigioco di Adopo che disturba Ferguson. Il Bologna replica prima con un'occasione di Bernardeschi, poi passa in vantaggio grazie alla rete di Holm su assist di testa di Odgaard sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
