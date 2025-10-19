Serie A Como-Juventus 2-0 | bianconeri battuti dai gol di Kempf e Nico Paz

Il Como si impone per 2-0 sulla Juventus al Sinigaglia, nell’anticipo domenicale delle 12.30 della settima giornata di Serie A. I gol dei lariani di Kempf dopo 4? e di Nico Paz al 79?. Dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions League la squadra di Tudor subisce la prima sconfitta stagionale. In classifica la compagine lombarda aggancia proprio la Juve al quinto posto a 12 punti. I bianconeri falliscono l’occasione di agganciare in vetta Inter, Napoli e Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Como-Juventus 2-0: bianconeri battuti dai gol di Kempf e Nico Paz

Altre letture consigliate

Il Sassuolo ospita il Como al Ricci per la terza giornata di Serie A ? Le neroverdi cercano la prima vittoria stagionale, il Como vuole dare continuità al suo avvio. - facebook.com Vai su Facebook

De Siervo, ad Lega Serie A: "Milan-Como all'estero per rafforzare il campionato" #SkySport #SkySerieA #SerieA #MilanComo #DeSiervo - X Vai su X

Como – Juventus 2-0, cronaca e highlights: Paz incanta il Sinigaglia! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Nico Paz fa prima assist e poi un altro gol bellissimo mettendo fine all'imbattibilità dei bianconeri! Secondo generationsport.it

Como-Juventus 2-0, il risultato LIVE - Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A ... Come scrive sport.sky.it

Como-Juventus 2-0, pagelle: Nico Paz (8) super, Kempf (7) spacca la partita, David (5) fantasma - Una gara che si è messa sin da subito in salita per i ragazzi di Tudor, con il vantaggio di ... Si legge su ilmessaggero.it