Serie A Atalanta fermata da Provedel e dal palo | con la Lazio finisce 0-0
I nerazzurri creano le occasioni migliori ma sprecano troppo: Lookman, Ederson e Ahanor vicini al gol, Zappacosta colpisce il palo. Decisivo Provedel, biancocelesti in emergenza ma solidi. L’ Atalanta ci ha provato fino all’ultimo, ma tra un super Provedel e un palo colpito da Zappacosta non è riuscita a sfondare. Alla New Balance Arena di Bergamo finisce 0-0 contro la Lazio, nel settimo turno di Serie A. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook
Italya Serie A'da Lazio, Atalanta deplasmaninda! Atalanta - Lazio mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4nboRyk - X Vai su X
Atalanta-Lazio 0-0, le pagelle della sfida della New Balance Arena: Toma Basic sorprendente, Ivan Provedel salva il risultato - Le pagelle dell'incontro tra Atalanta e Lazio, giocatosi alle ore 18:00 alla New Balance Arena e terminato con un pareggio a reti bianche. Lo riporta eurosport.it
Atalanta, pari anche con la Lazio: super Provedel e palo Zappacosta. Juric non sorpassa la Juve - 0: decisivo il portiere biancoceleste su Lookman, i bergamaschi restano a - Come scrive tuttosport.com
Gila e Provedel tengono a galla la Lazio: con l'Atalanta finisce pari - Primo tempo con poche emozioni, nella ripresa salgono in cattedra i padroni di casa, che però non riescono a segnare. Secondo corrieredellosport.it