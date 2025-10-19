Serie A Atalanta fermata da Provedel e dal palo | con la Lazio finisce 0-0

I nerazzurri creano le occasioni migliori ma sprecano troppo: Lookman, Ederson e Ahanor vicini al gol, Zappacosta colpisce il palo. Decisivo Provedel, biancocelesti in emergenza ma solidi. L’ Atalanta ci ha provato fino all’ultimo, ma tra un super Provedel e un palo colpito da Zappacosta non è riuscita a sfondare. Alla New Balance Arena di Bergamo finisce 0-0 contro la Lazio, nel settimo turno di Serie A. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it