Serie A 7° turno | Atalanta-Lazio 0-0
19.52 L'Atalanta resta l'unica squadra imbattuta della Serie A (dopo la caduta della Juventus), ma non va oltre il pari interno con una solida Lazio. A Bergamo uno 0-0 di intensità ed emozioni. Buon avvio degli ospiti,che però perdono Cancellieri per infortunio al 22' (entra Isaksen). Ci provano Bacic e Guendouzi. Per la Dea,Zappacosta dà lavoro a Provedel. Nella ripresa, padroni di casa pericolosi con Lookman (alto), Ahanor (fuori di poco dopo spizzata di Pasalic), Lookman di nuovo (para Provedel) e Zappacosta (palo). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
