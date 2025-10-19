Serie A 7° turno | Atalanta-Lazio 0-0

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.52 L'Atalanta resta l'unica squadra imbattuta della Serie A (dopo la caduta della Juventus), ma non va oltre il pari interno con una solida Lazio. A Bergamo uno 0-0 di intensità ed emozioni. Buon avvio degli ospiti,che però perdono Cancellieri per infortunio al 22' (entra Isaksen). Ci provano Bacic e Guendouzi. Per la Dea,Zappacosta dà lavoro a Provedel. Nella ripresa, padroni di casa pericolosi con Lookman (alto), Ahanor (fuori di poco dopo spizzata di Pasalic), Lookman di nuovo (para Provedel) e Zappacosta (palo). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

serie 7176 turno atalantaSerie A 2025-26 (7° turno) Atalanta-Lazio: presentazione - La domenica calcistica di Serie A proporrà alle ore 18:00 alla “New Balance Arena” di Bergamo l’interessante sfida tra Atalanta e Lazio valida per il settimo turno. Riporta datasport.it

serie 7176 turno atalantaAtalanta-Como: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 1), la Dea di Ivan Juric ospita i lariani di Cesc Fabregas nel quinto turno di campionato ... Secondo tuttosport.com

Juventus-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv - I bianconeri per spezzare un tabù lungo 7 anni Il secondo anticipo del sabato di ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie 7176 Turno Atalanta